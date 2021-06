Perpignan: opération "déversage" des viticulteurs devant la préfecture contre le projet de prison à Rivesaltes

Les vignerons haussent le ton contre le projet d'édification d'une seconde prison dans les Pyrénées Orientales qui doit se construire d'ici 2026 à Rivesaltes. Ce centre pénitentiaire de 500 places est censé diminuer la surpopulation carcérale de l'actuelle prison actuellement occupée à plus de 140%. L'emplacement choisi se situe dans la zone d'activité du Mas de la Garrigue située entre l'A9 et la D900, à proximité de la cave coopérative Arnaud de Villeneuve, l'une des plus importantes du département. Un voisinage éventuel qui continue de susciter l'opposition des riverains et viticulteurs qui ont mené cette action symbolique ce mardi matin face à l'entrée de la préfecture quai Sadi Carnot à Perpignan.

Une remorque de galets à été déversée sur la chaussée du Quai Sadi Carnot © Radio France - Tanguy Bocconi