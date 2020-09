Perquisition de la répression des fraudes au siège de la SFAM à Romans-sur-Isère

La SFAM est à nouveau dans le collimateur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Des agents de la DGCCRF se sont rendus au siège de l'entreprise à Romans-sur-Isère et dans ses bureaux parisiens ce jeudi. Et il ne s'agissait pas d'une vérification de routine mais bien de perquisitions. "Ces investigations", nous écrit la DGCCRF, "sont en cours auprès de cette entreprise dans le cadre de suspicion d’infractions au code de la consommation." Pour quelles raisons ? Y-a-t-il eu de nouvelles plaintes de clients ? La répression des fraudes ne le précise pas. La SFAM n'a pas encore répondu à nos questions.

à lire aussi L’assureur de smartphones SFAM va payer une amende de 10 millions d'euros

L'an dernier, l'entreprise dont l'activité principale est l'assurance des téléphones portables a été sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses. Elle a accepté une amende transactionnelle de 10 millions d'euros et le remboursement des clients qui se plaignaient d'avoir souscrit sans le vouloir une assurance lors de l'achat d'un portable ou d'une tablette. Ce dossier-là est maintenant sur le bureau du procureur de la République de Paris qui doit valider le respect de ces transactions.