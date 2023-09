Dans la Loire, la commune de Perreux obtient le label Village de Caractère

À l'entrée de la commune, la pancarte est déjà implantée ! Elle est immense, impossible de la rater. Perreux vient de recevoir son label "Village de Caractère".

"Oui, je suis fière de notre village !" s'exclame Élisabeth. Elle habite ses ruelles étroites depuis 30 ans "Ça a été tout bien retapé. Il y a de belles maisons à colombages, des petites rues, c'est un vrai labyrinthe", sourit la retraitée.

Et pour ne pas se perdre, on peut demander son chemin à l'Auberge de la Source. Patrice Pontille, le restaurateur, a repris le commerce en février. "On voit passer du monde ! Il y a des marcheurs, des gens qui visitent le village. Par exemple des personnes viennent de Roanne et nous disent que c'est extraordinaire et qu'ils ne connaissaient pas Perreux. J'ai aussi eu des Bretons et des étrangers", détaille le commerçant, "Le fait que ce soit un village de caractère, ça a aidé, ça, c'est clair", se réjouit Patrice.

Une maison médicale pour 2024

Le label fait venir des touristes, mais aussi des jeunes actifs prêts à travailler. Le maire, Jean-Yves Boire, est ravi. Deux internes vont s'installer pour ouvrir une maison médicale en avril 2024. "Je pense que le label a permis de mettre en lumière le cadre dans lequel les futurs professionnels vont exercer. Ce qui n'est pas chose courante dans nos territoires où la désertification médicale est une réalité" constate l'élu.

Avec ce label, la commune peut aussi prétendre à une enveloppe spécifique au sein du conseil départemental ; jusqu'à 50% de subventions pour certains travaux.

"La Loire est un département vieillissant"

Véronique Chaverot est la Vice-Présidente du département chargée de l’attractivité et du tourisme. Pour elle, ce label est important pour attirer non seulement des visiteurs de passage, mais également des jeunes actifs prêts à s'installer : "D'abord parce que la Loire est un département vieillissant et donc qu'il va falloir la repeupler et lui rapporter son dynamisme. Et puis aussi pour pallier un manque de salariés par rapport à des entreprises qui sont revenues s'installer dans la Loire, elles sont toutes à la recherche d'emplois", assure la vice-présidente.

Désormais elles sont donc 13 communes ligériennes à avoir ce label : Ambierle, Champdieu, Charlieu, Le Crozet, Malleval, Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean Saint-Maurice, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château, Sauvain et Perreux, dernière commune labellisée en 2023.

Retrouvez la commune en image

Une maison médicale va ouvrir en avril 2024 après l'installation de deux jeunes internes. © Radio France - Marine Clette