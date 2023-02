Perrier : pourquoi les bouteilles se font plus rares

Le mystère s'épaississait de semaine en semaine, surtout ici dans le Gard, où se trouve la source de Perrier : à Vergèze. Mais pourquoi trouve-t-on plus difficilement en supermarché ou dans certains bars les bouteilles de Perrier ? Le groupe Nestlé Waters, également sollicité par France Bleu Gard Lozère, a fini par répondre à nos confrères de La Gazette . Il y a, apparemment deux explications.

ⓘ Publicité

D'une part, les conditions climatiques jouent un rôle dans l'approvisionnement : "évènements climatiques devenus plus fréquents et plus intenses, avec une alternance d'épisodes de sécheresse et de fortes pluies".

Par ailleurs, selon l'entreprise, il manque aussi de gaz carbonique, celui qui permet tout simplement d'avoir.. des bulles. Un manque dû à la situation économique actuelle et "au contexte mondial".