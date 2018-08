La baignade reste interdite au lac d'Aydat, en raison d'un nombre trop important de cyanobactéries dans l'eau. Les activités nautiques sont elles toujours autorisées mais l'activité s'en ressent et le plan d'eau est très calme.

Le drapeau rouge flotte toujours sur la plage d'Aydat et les maîtres nageurs sauveteurs sont en place, non pas pour surveiller les baigneurs mais pour leur interdire d'aller dans l'eau, même pour simplement tremper les pieds. Les parkings, habituellement bondés en cette saison, sont vides. Sur le plan d'eau, quelques voiliers profitent du vent alors qu'une barque de pêcheurs est elle immobile.

Drapeau rouge sur la plage d'Aydat © Radio France - Emmanuel Moreau

Car les activités nautiques restent autorisées. Canoë, voile ou pédalo sont toujours pratiqués, seuls le paddle et la planche à voile sont interdits, à cause du risque de chute dans l'eau. Il n'empêche que le plan d'eau est très calme. Les cours de voile ont toujours lieu normalement (50 à 100 personnes par jour) mais les pédalos sont amarrés à leur ponton.

L'activité de location a baissé depuis de 70 à 80% depuis le 3 août. Car plus de baigneurs, cela signifie aussi plus personne pour louer canoës ou pédalos et passer une demi-heure ou une heure sur l'eau. Les beaux jours d'été, les 30 pédalos de la base nautique d'Aydat peuvent être tous réservés en même temps alors que depuis le 3 août, le lac est aussi peu fréquenté qu'un jour de pluie.

La dizaine de salariés de la base nautique a profité de ce calme forcé pour remettre un peu d'ordre, Les gilets de sauvetage sont bien rangés, certains bateaux qui ne seront plus utilisés ont déjà été mis à l'hivernage. En espérant que ce calme n'est que provisoire: les résultats des nouvelles analyses de l'eau sont attendus ce mardi. Tout le monde à Aydat veut croire que le taux de cyanobactéries aura baissé et la baignade à nouveau autorisée.