Pouvoir d’achat, réforme des retraites : 2700 personnes mobilisées dans les deux Charentes

Huit manifestations étaient organisées ce jeudi dans nos deux départements à l'occasion d'une journée de grève interprofessionnelle nationale à l'appel des syndicats CGT, FSU, Sud Solidaires et Sud Etudiants. Les trois derniers rassemblements sont prévus en fin d'après-midi en Charente.

"L'état d'urgence social et environnemental" est décrété par les partenaires sociaux, à l'heure où le pouvoir d'achat va subir les assauts d'une crise énergétique, et que la future réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron provoque inquiétude et mécontentement.

Les travailleurs du privé et du public, les retraités et les étudiants étaient donc appelés à manifester ce jeudi partout en France à l'initiative des syndicats CGT, FSU, Sud Solidaires et Sud Etudiants.

En Charente-Maritime

Quatre rassemblements étaient organisés simultanément ce jeudi en milieu de matinée. A La Rochelle, place de Verdun, 800 manifestants - selon les organisateurs - ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. 650 d'après le comptage de la police. Notez qu'une boutique éphémère a été montée par l'occasion de la CGT énergie 17, "pour aller à la rencontre des usagers, les renseigner, les accompagner et les aider."

A Saintes, ils étaient entre 300 et 450 devant le Palais de justice. Même fourchette sur la place Colbert à Rochefort. Enfin, une petite cinquantaine personnes se sont rassemblées dans le jardin public à Jonzac.

En Charente

En Charente, le premier rassemblement était prévu en milieu de matinée à Angoulême. Les syndicats revendiquent près de 1200 personnes présentes place de la Bussatte. La police en a comptabilisé 750 environ.

Trois autres rassemblements sont prévus ce jour à 17h30 en Charente. A Cognac, place François Ier, à La Rochefoucauld, place de la gare, et à Ruffec, place du champ de foire.