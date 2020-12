Perspectives 2021 : la piscine du Parc aux Résidences à Belfort attendue pour le premier semestre

La piscine du Parc, situé aux Résidences à Belfort, est en travaux depuis 2019. Le nouveau complexe va mesurer 3400 m², avec un nouveau bassin de 25 mètres avec 6 couloirs au lieu de 4, un bassin ludique et d'apprentissage de 300m² et un espace détente de plus de 100m² : hammam, jacuzzi, sauna. L'équipement, dont l'ouverture était prévue pour le printemps 2020, a pris du retard, près d'un an de retard, et les élus sont dans l'incapacité encore aujourd'hui de donner une date exacte de livraison. Florence Besançenot, en charge des équipements sportifs au Grand Belfort, répond aux questions de France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard : le futur complexe aquatique sera ouvert à partir de quand?

Florence Besançenot : On n'a pas de date précise pour l'instant. A cause des conditions sanitaires, on a pris beaucoup beaucoup de retard. Les entreprises ne travaillent plus dans les mêmes conditions. Les ouvriers de différentes entreprises ne peuvent plus travailler les uns à côté des autres. Donc pour avoir une date exacte, on ne peut pas en donner, cela devrait se faire lors du premier semestre 2021 mais on n'a pas de date précise.

Les travaux auraient du se terminer au printemps, cela voudrait dire un an de retard? Est-ce dû uniquement au COVID-19?

On a pris un an de retard, car déjà au niveau des des fondations, on n'a pas trouvé un terrain facile. Nous avons dû consolider les abords de la piscine avant d'entamer les fondations du nouvel équipement et puis ensuite est arrivé le COVID - 19. On espère que la piscine sera livrée le premier trimestre 2021 mais notre cabinet de maîtrise d'œuvre ne peut pas nous nous donner aujourd'hui de date livraison exacte de réception du bâtiment.

Que reste-il à faire précisément?

Les finitions de peinture, les faux plafond qui sont en train d'être installés, tout le carrelage de la halle bassin et des vestiaires est terminé. Il nous reste pour l'instant le la pose du carrelage dans le l'espace bien-être.

Ce chantier va t'il coûter plus cher à la collectivité?

Oui il y a des choses des choses qui ont coûté plus cher, ne serait-ce que les les cabinets des maîtrises d'œuvre qui vont nous suivre plus longtemps. Pour les entreprises, on a été obligé de participer à la réorganisation mais bon on reste quand même dans une fourchette tout à fait tolérable pour un chantier de de ce type qui plus de 13 millions de euros. Là on dépasserait le budget d'à peu près 7%.

Cet équipement est-il vraiment nécessaire pour le nord Franche-Comté?

Bien sûr c'est un vrai plus, on a multiplié par 3 le plan d'eau de la piscine. On a un bassin de 6 couloirs, alors qu'on avait 4 jusqu'à présent. On a ajouté un bassin ludique et d'apprentissage de 300 m 2 qui manquait cruellement. On n'avait rien pour les enfants, l'apprentissage de la natation . Et puis on a cet espace bien-être, plus de 100 m2 d'espace détente. L''étude que nous avons faite avant de construire cet équipement pointait un manque de plans d'eau par habitant au niveau du Territoire, nous devions répondre à cet exigence. D'autre part, l'ancienne piscine ne pouvait plus accueillir de public à long terme, elle date de 1975.