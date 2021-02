Airbus enregistre une perte nette de 1,1 milliard d'euros en 2020

Après une année compliquée avec la crise du coronavirus et l'effondrement du trafic aérien, Airbus affiche une perte nette de 1,1 milliards d'euros en 2020. L'avionneur prévoit de livrer le même nombre d'avions en 2021, alors qu'Air France annonce des pertes colossales.

Le constructeur aéronautique Airbus a publié ce jeudi 18 février ses résultats pour l'année 2020 : il enregistre une perte nette de 1,1 milliard d'euros, limitant la casse malgré la déconfiture du secteur aérien sous l'effet de l'épidémie de Covid-19.

Pas de rebond du marché des avions en 2021

Signe que l'avionneur européen ne s'attend pas à un rebond immédiat du marché, Airbus prévoit en 2021 de livrer le "même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020".

Il a ainsi livré l'an passé 566 appareils, un tiers de moins que l'année précédente.

Perte massive pour Air France-KLM

Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19 qui a très durement affecté le secteur du transport aérien et a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019, à 11,1 milliards d'euros, a précisé ce jeudi le groupe dans un communiqué, en prévenant que le premier trimestre 2021 serait "difficile" et que la visibilité d'une reprise restait "limitée", même s'il s'attend à un regain de trafic au deuxième et troisième trimestre grâce aux vaccins.