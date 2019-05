Perturbations dans les écoles bretonnes avec la grève dans la fonction publique

Finistère, France

Il ne sera pas resté longtemps le "chouchou" du gouvernement. Jean-Michel Blanquer et sa réforme de l'école de la confiance font face à une forte opposition. Un texte dans lequel on retrouve la scolarisation obligatoire dès 3 ans et la création d’établissements fusionnant collèges et écoles primaires. Les syndicats n'en veulent pas.

La journée de grève s'annonce très suivie. Le service très perturbé dans les cantines brestoises : 70% du service ne sera pas assuré. Les TAP aussi seront fortement impactés. Coté garderie, un peu plus de la moitié seront ouvertes à Brest ce soir. Même refrain à Quimper où 29 écoles maternelles ou primaires sont privées de cantines ce midi.

Des écoles fermées à Lorient et Guingamp

Service perturbé aussi à Guingamp où des écoles sont carrément fermées. Ce sera aussi le cas aussi à Lorient, à l'école de Kerfichant, à celle de Keroman ou encore à celle du Manio. Beaucoup de cantines fermées à Lorient mais certaines écoles acceptent que les parents apportent un pique-nique pour leurs enfants. Les grands-parents risquent d’être réquisitionnés car il n'est pas possible d'organiser un service minimum partout.