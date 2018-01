Les agents de la Ville de Niort et de l'agglomération sont appelés à la grève ce jeudi, jour des voeux du président de la CAN Jérôme Baloge, également maire de Niort. Au cœur de la mobilisation : la question des salaires. Il pourrait y avoir des perturbations dans certaines écoles.

Niort, France

Ils ont choisi le jour des vœux du président de l'agglomération de Niort Jérôme Baloge pour se mobiliser. Deux syndicats - CGT et Unsa - appellent les agents de la CAN et de la Ville à un débrayage d'au moins une heure ce jeudi. Mobilisation pour demander des hausses de salaires. Dans son préavis, l'intersyndicale dénonce une stagnation depuis 2008. "Les agents demandent une réelle augmentation. 200 euros c'est le manque pour chacun", peut-on lire.

Perturbations annoncées dans les écoles niortaises à l'heure du déjeuner

Ce mouvement peut avoir des conséquences dans certaines écoles à Niort.

Ecoles sans restauration mais pique-nique possible : Louis Aragon (élémentaire), Paul Bert (maternelle et élémentaire), Jean Mermoz (maternelle et élémentaire), Louis Pasteur (maternelle), Emile Zola (élémentaire), Jean Jaurès (élémentaire).

Ecoles sans restauration, ni pique-nique : Louis Aragon (maternelle), Edmond Proust (maternelle et élémentaire), Agrippa Aubigné (maternelle et élémentaire), Jean Zay (maternelle et élémentaire), Emile Zola (maternelle), Louis Pasteur (élémentaire).

Ecole sans restauration, sans pique-nique possible et sans garderie du soir : Jean Jaurès (maternelle).