Petit Pouce Factory, une start-up de puériculture 100% sarthoise

C'est une toute jeune entreprise de la Sarthe, créée il y a deux ans et demi, en 2018. Petit Pouce Factory conçoit et distribue des produits de puériculture, pour les enfants de 0 à 6 ans. Nous en parlons avec le créateur de l'entreprise, Thierry Bertoux.

LA NOUVELLE ÉCO - Thierry Bertoux, patron de Petit Pouce Factory Copier

Dans la gamme, trois collections : une collection de jouets, "notamment des peluches comme Elmer, Winnie l'Ourson, Snoopy...", une collection d'articles de puériculture, "des tétines par exemple, on est aussi en train de lancer une gamme "Made in France"" et une collection de petit mobilier d'appoint pour enfants : "coffres, chaises, petits bureaux, tables". L'entreprise travaille aussi à créer une gamme de produits bio, non dérivés du pétrole.

► Retrouvez toutes les chroniques "La nouvelle éco en Sarthe" ici et du lundi au vendredi à 7h15 sur France Bleu Maine.