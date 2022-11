Petit-Quevilly : "L'industrie a changé, il faut venir", lance Fabrice Rebouys, le directeur du site d'Alstom

La semaine de l'industrie se termine ce vendredi. A cette occasion, le site d'Alstom au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) a ouvert ses portes à des collégiens. Avec comme objectif celui de commencer à susciter des vocations, et à changer l'image de l'industrie.

Attirer les jeunes vers l'industrie

Au Petit-Quevilly, le site d'Alstom fabrique des transformateurs de traction. "C'est une grosse boîte qui équipe chaque train et qui permet de transformer le courant qui arrive par la caténaire vers le train pour qu'il soit exploitable", explique Fabrice Rebouys, le directeur du site Alstom.

Le site compte 176 salariés. "Avec nos portes ouvertes, on a organisé des sortes de jeux de piste pour les intéresser, de la conception du transformateur à sa fabrication", détaille le directeur du site d'Alstom. "Mon souhait était de les pousser à comprendre que dans l'industrie, les gens sont fiers de ce qu'ils font, il y a du travail, et que c'est un domaine d'activité dans lequel ils peuvent venir", ajoute-t-il.

"A la fin, on m'a demandé si on prenait des jeunes en stage et la réponse était oui", détaille Fabrice Rebouys. Et l'industrie recrute. "Cette année, nous avons recruté 30 CDI et CDD, l'année dernière 23. L'industrie se modernise, est innovante. Elle essaye de montrer cette nouvelle image. L'industrie a changé, il faut venir", conclut Fabrice Rebouys.