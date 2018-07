Grand Est, France

Il y a désormais 284.560 demandeurs d’emplois de catégorie A (tenus de rechercher un emploi et sans emploi) dans la région Grand Est (512.480 toutes catégories confondues) selon les chiffres publiés mercredi 25 juillet par le ministère du travail.

Si le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A recule de 1 % pour les 25-49 ans (- 5,5 % sur un an) et de 0,5% pour les plus de 50 ans (-2,1 % sur un an), en revanche, il augmente de 0,3 % pour les moins de de 25 ans ( - 6,2 % sur un an).

Le détail par départements

La plupart des départements du Grand Est enregistrent une baisse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A qui va de – 3,7 pour la Haute-Marne à – 0.2 pour les Vosges, excepté les Ardennes (+ 0.6) et le Haut-Rhin (+ 0.6).

En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,1 % ce trimestre, mais recule de 1,3 % sur un an.

En Alsace

Bas-Rhin - 0,4 (- 4,0 sur un an)

Haut- Rhin + 0,6 (- 5 ,7 sur un an)

En Lorraine

Meuse – 0.7 (- 2,8 sur un an)

Meurthe-et-Moselle - 0,8 (-4,00 sur un an)

Moselle - 0.8 (- 5,9 sur un an)

Vosges – 0.2 (- 5,0 sur un an)

En Champagne-Ardenne

Ardennes + 0.6 (- 4,4 sur un an)

Aube -2.4 (- 4,4 sur un an)

Marne -1,5 (- 4,00 sur un an)

Haute-Marne -3.7 (-4,7 sur un an)