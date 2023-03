Petite commune de Dordogne cherche un nouveau patron pour son bar-restaurant

Il y a du nouveau dans l'offre commerciale de Saint-Laurent-des-Hommes. La commune située entre Montpon-Ménestérol et Mussidan, qui abrite un peu plus de 1000 habitants, a vu s'installer un nouveau boulanger et souhaite relancer son marché hebdomadaire le dimanche matin. Sur le bureau du maire Michel Donette, la priorité est donnée à la recherche d'un nouveau gestionnaire du bar-restaurant Le Saint-Laurent.

L'ancien gestionnaire ayant décidé de "recentrer ses activités", la municipalité cherche un nouveau ou une nouvelle gérante. Le Saint-Laurent est un multiple rural (bar-restaurant-tabac-presse-jeux) situé dans le bourg de la commune, face à la Mairie et l'église, disposant de 2 terrasses.

La commune, qui vient de terminer un important chantier d'aménagement du bourg, est également traversée par la véloroute voie verte. Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de la mairie de Saint-Laurent-des-Hommes au 05 53 81 70 12 .

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Michel Donette, maire de Saint-Laurent-des-hommes

