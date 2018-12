Petite-Hollande à Montbéliard : vaste projet de restructuration du secteur des Hexagones

Petite Hollande, Montbéliard, France

La mairie de Montbéliard a voté lundi 17 décembre pour le lancement d'une procédure de concertation publique. Il s'agit de la première étape avant la création d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) secteur des Hexagones dans le quartier de la Petite-Hollande. Ces dernières années de nombreux commerces ont fermé boutique. Les premiers travaux doivent commencer au premier semestre 2019.

Nouveau centre commercial

Un nouveau centre commercial de 1600 mètres carrés verra le jour sous la halle couverte, en face du centre commercial des Hexagones actuel. Ce dernier sera détruit en 2022. Un pôle médical sera construit à côté du nouveau centre commercial. Entre 100 et 150 logements seront créés ainsi que des espaces publics, des places de parking, des aires de jeu ou des espaces verts seront aménagés. Ces nouveaux espaces seront délimités par la rue Mozart, l'avenue Mitterrand, le rue Ravel et l'avenue Léon Blum. L'aménagement de cette zone a été confié à Territoire habitat 25.

20 millions d'euros sont consacrés au projet, à moitié financé par la ville de Montbéliard. Une partie sera prise en charge par L'État.

Les boutiques fermées du centre commercial des Hexagones. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Un projet long

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard insiste sur la participation des habitants à l'élaboration du projet : "La procédure de concertation publique permet une concertation avec l'ensemble des habitants, les commerçants et le conseil citoyen. Les études que nous avons faites jusqu'à présent pour le renouvellement de ce centre vont pouvoir être confortées, améliorées et évoluées grâce aux propositions des habitants" déclare-t-elle.

En face, l'opposition municipale soutient la création de la ZAC mais apporte quand même quelques nuances. Éric Lançon, conseiller municipal PS, regrette la restriction du périmètre de la ZAC aux seuls Hexagones : " On aurait pu englober l'intégration d'un futur quartier : l'ancien collège Brossolette qui aurait donné une approche plus globale de ce nouvel espace et qui aurait été plus ambitieux. Une ZAC, c'est un projet qui peut durer dix à vingt ans" affirme-t-il.