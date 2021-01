Petite mobilisation des soignants à Châteauroux, six mois après le Ségur de la Santé

Sous une pluie battante, sur le parking de la cité administrative balayé par les rafales de vent, une trentaine de personnes se sont réunies ce jeudi en début d'après-midi pour la défense de l'hôpital public. Le rassemblement, à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et Sud-Solidaires, a symboliquement été organisé six mois après la conclusion du Ségur de la Santé, qui prévoyait notamment 8 milliards d'euros de revalorisation salariale.

Cette prime de 183 euros mensuels, Nathalie Brossard, éducatrice au foyer de l'enfance Blanche de Fontarce, membre de la CGT, ne la touche pas, ses collègues non plus : "Tout le secteur médico-social a été exclu, alors que nous sommes fonctionnaires hospitaliers ! On a aussi eu des cas Covid à gérer dans l'établissement. Nous devrions avoir les mêmes droits".

Besoin de moyens humains

Secrétaire CGT de l'hôpital de Châteauroux, Karine Jouanneau était venue dénoncer les conditions de travail qui, selon elle, n'ont pas changé depuis les promesses du Ségur : "On a un gros problème d'effectifs, le personnel est vraiment épuisé. Il y a des arrêts maladie, il faut venir remplacer les collègues. L'augmentation salariale, c'est important, mais ce que veulent les agents, c'est de l'aide, des moyens humains".