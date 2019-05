"Petites culottées", la nouvelle culotte rouennaise, bio et sexy qui remplace les protections hygiéniques !

A la poubelle tampons, serviettes hygiéniques et autres protections ! Grâce aux "Petites culottées", plus besoin de rien pour les périodes délicates !

Shonnead Degremont a lancé sa marque de lingerie menstruelle, des culottes et des tangas en coton renforcé de tissus innovants, invisibles et très absorbants pour empêcher toute fuite. A l'oeil nu, impossible de faire la différence avec une autre culotte.

Le cahier des charges de la jeune Rouennaise était très précis. Les culottes sont 100% fabriquées en France, en coton bio sans aucun produit toxique et ornées de dentelle de Calais pour conserver un côté raffiné. Elles offrent surtout l'avantage de préserver la santé des femmes, l'environnement et de faciliter leur quotidien.

C'est plus simple, plus confortable et ça permet de combattre les protections jetables qui sont nocives pour la planète"