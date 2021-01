Petites villes de demain : 15 communes retenues en Mayenne pour le plan de revitalisation des centres-bourgs

Le gouvernement vient de lancer son plan "Petites villes de demain", qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes rurales et des territoires alentour. En France, ce sont 1000 communes, qui ont été retenues, pour une enveloppe de 3 Milliards d'euros. En Mayenne, elles sont 15, aussi bien des grosses villes comme Chateau-Gontier-sur-Mayenne ou Mayenne, que de plus petites, comme Ambrières-les-Vallées ou Port-Brillet. L'idée étant de donner aux élus de villes de moins de 20 000 habitants, davantage de moyens pour réaliser leurs projets et redynamiser leurs centres bourgs.

Dans le cadre du plan de relance de l'Etat

Des crédits immédiats et à la carte, c'est ce que prévoit le programme, pour les six ans à venir. Les villes sélectionnées le sont, en fonction de leur dynamisme, de la variété de leurs projets et de leur engagement dans un modèle de développement plus écologique. En Mayenne, l'une des plus petites communes à avoir été retenue est Port-Brillet. "Je pense que nous avons été retenus, explique le maire, Fabien Robin, parce que nous avons des fragilités, comme la friche industrielle de l'ancienne fonderie, mais aussi des équipements importants, comme collège, Ehpad, Sdis, centre de formation, gare".

Port-Brillet - Fabien Robin

Des projets vont pouvoir se mettre en oeuvre

Même si, à cette date, le montant de l'enveloppe n'est pas connu, par le maire de Port-Brillet, il est tout de même satisfait : "En fait, explique-t-il, les financements viendront avec les projets. Petites villes de demain nous permet d'avoir l'ingénierie dont nous manquons pour élaborer et mettre en oeuvre nos projets, parmi lesquels la réhabilitation de la friche industrielle, que nous ne pourrions pas nous permettre sans ce plan".

Quelles villes retenues ?

En Mayenne, ce sont 15 communes, qui vont pouvoir bénéficier de ce plan d'aide, Renazé, Craon, Cossé-le-Vivien, Chateau-Gontier-sur-Mayenne, Meslay-du-Maine, Port-Brillet, Evron, Montsûr, Mayenne, Ernée, Gorron, Ambrières-les-Vallées, Villaine-la-Juhel, Lassay-les-Chateaux et Pré-en-Pail. Toutes les informations sur le site de l'agence nationale de la cohésion du territoire.