"Petites villes de demain ": un plan de relance pour 25 communes des Pyrénées Orientales

Piloté par le Ministère de la Cohésion des territoires, ce nouveau dispositif va bénéficier à 25 communes catalanes de moins de 20.000 habitants assurant un rôle central sur leur territoire au niveau des services, de la Santé ou des activités économiques évènementielles et culturelles.

C’est un nouveau plan de relance économique pour notre Département. Baptisé «Petites villes de demain » et développé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il vise à soutenir les villes de moins de 20 000 habitants dans la réalisation de leurs différents projets de territoire.

Une aide financière mais aussi technique

Le dispositif vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces petites communes et de leur périphérie, en donnant aux élus des villes et de leurs intercommunalités les moyens techniques ou financiers de concrétiser leurs divers projets en s’appuyant sur 3 axes : le soutien en ingénierie, des financements sur mesure, et enfin l’accès à un réseau d’entraide grâce au « Club des Petites Villes de demain".

Pour ce faire, trois milliards d’Euros ont été budgétés jusqu’en 2026 pour aider un millier de communes à travers toute la France, dont 25 dans les Pyrénées Orientales.

Des villes réparties sur l'ensemble des territoires de notre département, que ce soit sur le littoral et les plaines ( Banyuls, Port-Vendres, Saint-Laurent de la Salanque, Rivesaltes, Claira, Pia, Elne, Millas, Estagel, Saint-Paul de Fenouillet, Thuir, Ille sur Têt) ou dans les montagnes et l'arrière-pays ( Bourg-Madame, Osséja, Saillagouse, Font-Romeu les Angles, Olette, Prades, Vinça, Vernet-les-Bains, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, le Boulou et Céret).

Accélérer le développement des petites communes

Port Vendres fait partie des 25 communes des Pyrénées Orientales retenue pour le programme "Petites Villes de demain". Une satisfaction pour son maire Grégory Marty qui espère ainsi donner un coup d'accélérateur aux projets municipaux:

" Grâce à ce dispositif, nous allons notamment pouvoir financer le recrutement d'un chef de projet qui va nous aider grandement à trouver les financements et à impulser les nombreux chantiers de rénovation urbaine ou de transition énergétique que nous comptons mener. C'est une structure qui est habituelle dans les grandes villes mais le budget contraint de plus petites communes comme la nôtre ne nous aurait pas permis cette embauche".

Conçu comme une boîte à outils sur mesure, ce dispositif "Petites villes de demain" est censé dynamiser les politiques d'aménagement du territoire dans de nombreux domaines: rénovation des friches urbaines et industrielles, réhabilitation du patrimoine non classé, création de circuits courts, lutte contre le gaspillage, rénovation énergétique, amélioration de la mobilité... Chaque dossier sera étudié au cas par cas et pourra également bénéficier de partenariats avec d'autres aides de la Région ou du Département.