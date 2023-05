Pétition lancée à l'Aquabulle de Laval : le budget des abonnés à l'aquagym multiplié "par 3 ou 4"

C'est la douche froide pour certains usagers de l'Aquabulle à Laval : ils ont appris, il y a quelques jours, que Laval Agglo, le nouveau gestionnaire du complexe aquatique, changeait les tarifs des cours d'aquagym. Le forfait annuel de 400 euros va disparaître à partir du mois de septembre : des carnets de 30 tickets seront désormais disponibles. Les abonnés qui se rendent plusieurs fois par semaine à l'aquagym vont donc devoir débourser plus de 1.000 euros par an. De nombreux usagers vont alors être contraints d'abandonner les cours, pourtant très importants pour leur santé. Une pétition a été lancée en ligne pour demander à Laval Agglo de revoir ses tarifs.

ⓘ Publicité

Plus de 1.000 euros par an au lieu de 400 euros

Anne Roudier, 75 ans, fait partie des habituées des cours d'aquagym à l'Aquabulle : cette habitante de Saint-Ouën-des-Toits s'y rend trois fois par semaine. "L'aquagym, tout le monde le sait, c'est essentiel pour les gens qui commencent à monter en âge, des gens qui ont des difficultés de santé type problèmes de rhumatismes, problèmes de poids ou pour des gens qui veulent se détendre après leur journée de travail comme les infirmières", souligne cette abonnée à l'Aquabulle.

Anne Roudier a fait les calculs, elle devra désormais payer plus de 1.000 euros par an pour se rendre aux cours d'aquagym plusieurs fois par semaine. "Si nous faisons le calcul du nouveau tarif : 30 entrées pour un prix de 200 euros et quelques pour les plus de 60 ans ou les chômeurs, ça nous multiplie notre budget par trois ou quatre", précise cette retraitée de 75 ans. Elle ajoute : "J'ai d'autres copines qui ont calculé qu'elles arriveraient à 1.300 à 1.400 euros parce qu'elles viennent 4 à 5 fois dans la semaine".

Laval Agglo, de son côté, précise que ces nouveaux tarifs ne sont pas "gravés dans le marbre" et qu'ils seront ajustés prochainement. L'agglomération de Laval souhaite ouvrir le complexe aquatique au plus grand nombre et a donc mis en place depuis fin avril des tarifs moins chers pour les entrées simples par exemple.