Petits aéroports : le geste de d'Emmanuel Macron pour sauver la ligne Castres- Paris

In extremis. La ligne aérienne Castres-Paris va pourvoir continuer ses liaisons aériennes. À partir de ce 1er juin, c’est l’opérateur Chalair qui reprend la main à la place d’Air France. Une liaison moindre puisque il y aura désormais deux rotations quotidiennes au lieu de trois et un avion ATR plus petit. Mais cette liaison perdure aussi avec une grosse subvention : 20 millions accordés à l’opérateur (contre 16 millions pour la période précédente à Air France).

40.000 passagers annuels

La liaison perdure aussi parce que les collectivités ont réussi à débloquer énormément d’argent public pour les 40.000 passagers par an. Chalair, le nouvel opérateur, demandait 20 millions d’euros d’aide publiques contre 16 millions pour Air France lors du dernier exercice. Quatre millions en plus trouvés mercredi soir in extremis. Visiblement, Emmanuel Macron s’est lui-même engagé sur le dossier. En fait, les collectivités locales (Département, Région, communauté d'agglomération) ne voulaient pas payer seules ce supplément.

Appel au président

Le député Renaissance Jean Terlier explique avoir eu en personne Emmanuel Macron pour décrocher une grosse exonération fiscale pour Chalair. Une aide de l'État substantielle et importante pour le territoire même si on a l'impression que l'aéroport est sous perfusion : "C'est ce qu'on appelle une ligne aérienne d'aménagement du territoire. C'est parce qu'on considère qu'on a des territoires enclavés, comme l'est le sud du Tarn, qu'on décide de la maintenir, évidemment en la subventionnant. Une activité telle que celle-ci et qui est profitable à l'attractivité du territoire. Évidemment que ce sont des politiques publiques, mais qui vont à destination de territoires ruraux, de territoires enclavés et qui nécessitent à un moment donné une attention toute particulière. Également pour éviter qu'on considère qu'il soit aujourd'hui oublié. Et l'autoroute et l'aéroport Castres-Mazamet participent à cette attractivité du territoire."

En tout cas, cette ligne Castres-Paris pose la question de ces petits aéroports qui ne vivent que par les aides. L'aéroport existe depuis 33 ans, depuis 1990. Il transporte principalement des chefs d'entreprises ou des cadres en fonction. Les tarifs pour se rendre à Paris oscillent entre 90 et 250 euros l'aller si on s'y prend à l'avance.