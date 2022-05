Pétrole russe : Barbara Pompili appelle "à ne pas se précipiter" dans les stations-service en cas d'embargo

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a voulu rassurer quant à l'approvisionnement en carburant dans les stations-service françaises, malgré la préparation d'un embargo progressif sur le pétrole russe de la part de l'UE. Invité de franceinfo ce jeudi, elle a appelé les Français "à ne pas se précipiter" si la mesure était entérinée.

"Il y a ce qu'il faut"

"Aujourd'hui nous n'avons aucun problème d'approvisionnement en France, nous sommes en train de travailler à avoir d'autres fournisseurs et nous avons des réserves (...) donc je dis à nos concitoyens : pas la peine de se précipiter vers les stations essence, il y a ce qu'il faut", a assure Barbara Pompili. "On est tranquille pendant de nombreux mois", a-t-elle assuré, évoquant toutefois pour le diesel "quelques petites questions de reroutage de stockage qui peuvent prendre un peu de temps".

Un impact sur les prix

Un tel embargo "forcément peut avoir des conséquences", a noté la ministre, en particulier sur le prix du carburant. Mais "ces conséquences seront atténuées comme on le fait depuis des mois pour les Français".

Elle a assuré notamment que le gouvernement travaillait à un remplacement de la remise carburant de 15 centimes par litre, ou que le dispositif pourrait être prolongé si besoin. "Si on voit qu'on a besoin pour plein de raisons de prolonger, on prolongera. De toute façon on ne laissera pas nos concitoyens sans solution". Mais "l'idée est de faire se substituer à cette mesure sur les 15 centimes une mesure qui serait plus ciblée et qui toucherait plus ceux qui en ont le plus besoin, et notamment par exemple les gros rouleurs". "On est en train d'y travailler en ce moment et l'idée c'est d'y arriver cet été", a-t-elle indiqué.

Un embargo adopté d'ici la fin de la semaine ?

La Commission européenne a proposé mercredi, dans le cadre d'un paquet de sanctions contre Moscou, une interdiction progressive des importations de pétrole russe d'ici fin 2022. La ministre s'est dite "confiante" sur l'adoption "d'ici la fin de semaine" de l'embargo. "Je suis confiante. Il est normal qu'il y ait des discussions parce que certains pays sont plus dépendants du pétrole russe que d'autres, donc il faut essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent embarquer à bord de ces sanctions", a-t-elle déclaré.

La Hongrie en effet, refuse l'embargo russe. Son Premier ministre Viktor Orban a assuré que le projet ne pouvait pas "être soutenu dans sa forme actuelle".