Peu de commerçants ligériens ont demandé les aides de la région suite aux manifestations des "gilets jaunes"

Saint-Étienne, France

Il n'y a pour l'instant que 30 dossiers de commerçants stéphanois traités par la CCI de la Métropole. La région appelle les entreprises en difficulté après vingt semaines de mobilisation des "gilets jaunes" à se tourner vers les aides exceptionnelles qu'elle débloque : en tout 8 millions d'euros comme l'a annoncé Laurent Wauquiez en janvier dernier. Retrouvez le détail de la procédure.

En premier lieu la région prévoit une aide pour financer les travaux pour les locaux vandalisés, elle prend en charge jusqu'à 50% du coût des réparations et est plafonnée à 10 000 euros (elle sera versée après les indemnisations des assurances). En second lieu, la région a négocié avec les banques des prêts à taux zéro dont elle se porte garante. Leurs but : permettre aux chefs d'entreprise de renforcer leur trésorerie. Ces prêts sont réservés aux entrepreneurs qui ont subi au moins 20% de perte de chiffre d'affaires entre le 17 novembre et le 17 février, ces prêts sont également plafonnés à 10 000 euros.

Ces aides annoncées il y a plus d'un mois sont pour l'instant peu demandées par les commerçants. L'antenne de Saint-Etienne de la CCI ne traite qu'une trentaine de dossiers pour le moment, sa présidente Irène Breuil s'en émeut : "il faut absolument que les commerçants fassent la démarche". "Nous avons l'impression que les commerçants n'osent pas demander de l'aide, comme s'ils étaient sidérés par la violence des manifestations". Le week-end passé entre 2000 et 5000 manifestants étaient une nouvelle fois réunis à Saint-Etienne malgré une interdiction préfectorale de manifester.

Les démarches sont prises en charge par la Chambre de commerce et d'industrie de la Métropole : retrouvez le lien ici.