Peu de perturbations dans les transports en commun de Nantes et Saint-Nazaire ce mercredi

La grève pour la huitième journée d'action contre la réforme des retraites ne va pas trop perturber les transports en commun dans les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire. Voici les prévisions de trafic.

Les tramways et le Busway en "jour vert" à Nantes

À Nantes, la Semitan annonce que les trois lignes de traway et le busway circuleront en "jour vert", c'est-à-dire comme pendant les petites vacances scolaires. Les autres lignes de bus circuleront normalement, sauf les lignes E1, 71 et 91 qui circuleront en "jour jaune", comme durant les grandes vacances.

En plus de cela, la circulation des bus et des trams sera coupée dans le centre-ville en raison de la manifestation. Dès 9h30 et jusqu'à 15h pour la ligne 1 du tram, de 10h à 14h30 pour les autres lignes.

Quelques perturbations à Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire, les lignes urbaines et la ligne Hélyce circuleront comme le samedi, "avec renforts" pour cette dernière précise la Stran. La ligne 13, entre la cité sanitaire et la gare de La Baule, et le Ty'bus 5 seront perturbées, et les circuits scolaires "légèrement perturbés". Les autres lignes roulent normalement.