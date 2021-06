Peu de réservations d'étrangers à un mois des vacances dans les campings de Dordogne

À un mois du début des vacances d'été, les campings se préparent. Les réservations se multiplient depuis la publication du calendrier du déconfinement. "Ça a enclenché une dynamique de réservations, aujourd'hui on est au-delà des 70 % de taux de réservation, jusqu'à 90 % suivant les structures", avance Stéphane Mottier, président du syndicat de l'hôtellerie de plein air en Dordogne, invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. Des chiffres un peu en retrait par rapport à l'avant Covid.

Le gros bémol, c'est la quasi absence des étrangers qui représentent parfois 40 % de la clientèle des campings périgourdins. "On attend la clarification du pass sanitaire et de son mode opératoire. On aura pas la présence habituelle d'étrangers cette année mais si au mois de juin on pouvait optimiser cette présence là, ce serait un point positif."

Stéphane Mottier, président du syndicat de l'hôtellerie de plein air de Dordogne © Radio France - Marcellin Robine

L'épidémie de Covid n'est pas encore terminée, pour les animations, le maître-mot c'est donc "l'adaptation. On a un protocole qui est précis, rassurant pour la clientèle. On a un atout, c'est que dans l'hôtellerie de plein air, il y a plein air, donc ça, c'est essentiel dans une crise telle que celle qu'on traverse. Il n'y a pas de goulot d'étranglement, de couloirs, d'ascenseurs comme dans un hôtel, donc c'est plus facile d'y vivre, de faire du ludique, de s'amuser, de se divertir, de se baigner."

Le patron des campings de Dordogne l'assure, il y aura donc bien des soirées cet été qui seront adaptées à la situation, "qui permettront aux gens de respirer un peu et se changer les idées."