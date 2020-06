Peu de salariés ce matin devant "Camaïeu", menacé par un placement en redressement judiciaire

Depuis le 26 mai, la marque de prêt à porter féminin Camaïeu est en redressement judiciaire, à cause de la crise du Covid 19. Samedi 13 juin, les syndicats appelaient à se rassembler devant les boutiques pour lancer un appel aux potentiels repreneurs. Peu de salariés ont suivi le mouvement à Lille.

La CGT lance un appel aux potentiels repreneurs et aux clientes pour sauver Camaïeu.

"Je suis déçue, je ne comprends pas. On dirait que les collègues ne comprennent pas que tous leurs emplois sont en jeu." Lucie travaille à l'entrepôt Camaïeu, basé à Roubaix, et ce samedi 13 juin, elle se désole. Moins d'une dizaine de salariés ont répondu à l'appel de la CGT, qui demandait de se rassembler devant les boutiques de la marque de prêt à porter. L'entreprise nordiste recherche désespérément un ou plusieurs repreneurs, après son placement en redressement judiciaire le 26 mai.

Le confinement fait couler Camaïeu

Frappé de plein fouet par la crise du Covid 19, Camaïeu a connu plusieurs centaines de millions d'euros de pertes en deux mois à cause du confinement. Près de 3900 employés travaillent pour la marque et voient leurs postes en sursis. Les potentiels repreneurs ont jusqu'au 29 juin pour se manifester.

Un appel aux clientes à soutenir la marque

C'était pour leur lancer un appel que la CGT avait demandé aux salariés de se rassembler devant les boutiques à l'ouverture samedi matin, pas pour bloquer, mais pour montrer leur engagement dans l'entreprise. Mais au final, devant la grande boutique Camaïeu rue de Béthune à Lille, moins d'une dizaine d'entre eux étaient présents. Quelques clientes aussi, à qui les syndicalistes demandent de continuer à acheter chez eux.

Les salariés "croisent les doigts" pour un repreneur

"C'est incompréhensible" se désolée Lucie. Vanessa, 35 ans dont 7 passés à l'entrepôt Camaïeu, renchérit : "mon compagnon a déjà perdu son emploi à cause du Covid 19. Si moi aussi je le perds, ça va être compliqué." Elle espère de tout cœur qu'un ou plusieurs repreneurs vont se manifester avant le 29 juin, car depuis le placement en redressement judiciaire, l'ambiance est étrange à l'entrepôt. "On a vu qu'il y avait du travail, mais au va au boulot avec des questions. C'est inquiétant." Elle est la seule à faire vivre son foyer avec son salaire. "On croise les doigts" sourit-elle en fin de rassemblement.