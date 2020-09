Peugeot dévoile le nouveau visage de la 3008, fabriquée à Sochaux

Le groupe PSA a présenté ce mardi la nouvelle version de la 3008 qui sera commercialisée à partir de la fin de l'année, avec une technologie embarquée améliorée et une calandre plus effilée.

Le groupe PSA a présenté ce mardi matin en visio-conférence la nouvelle mouture de la 3008 produite à Sochaux. Cette version restylée sera commercialisée à partir de la fin de l'année. Quatre ans après sa sortie en 2016, la 3008, élue en 2017, voiture européenne de l'année a été produite à près de 800.000 exemplaires.

Un habitacle plus moderne

Le restylage assez spectaculaire passe par une calandre plus effilée et une amélioration des technologies embarquées. "La face avant a été redessinée, de nouveaux feux arrières Full led font leur apparition tandis qu'à l'intérieur, le i-Cockpit® évolue pour être encore plus moderne et haut de gamme". La Peugeot 3008 est leader sur le marché des SUV Compacts.

Le marché automobile français retombe dans le rouge en août

Après deux mois de légère hausse, le marché automobile français est retombé dans le rouge en août, chutant de 19,8%, ont annoncé mardi les constructeurs. Parmi les groupes français, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a fait nettement mieux que la moyenne en reculant de seulement 8,4% le mois dernier grâce au succès des nouveaux modèles de la marque au lion, tandis que Renault (avec Dacia et Alpine) a chuté de 20%, d'après les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

