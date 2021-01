Peugeot et Fiat se marient pour créer Stellantis, quatrième groupe automobile mondial

Les actionnaires du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles doivent valider lundi l'union des deux groupes. La nouvelle entité, baptisée Stellantis, comptera plus de 400.000 salariés et sera le quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus.

Stellantis, fusion de PSA et Fiat Chrysler, comptera plus de 400.000 salariés et abritera 14 marques différentes.

Le groupe PSA a annoncé ce lundi que ses principaux actionnaires avaient approuvé à la quasi-unanimité des voix le projet de fusion avec FCA (Fiat Chrysler Automobiles). "Nous sommes prêts", a déclaré le président du directoire de PSA et futur directeur général du nouveau groupe issu de la fusion, Carlos Tavares, lors de l'assemblée spéciale.

Les actionnaires de Fiat doivent maintenant valider l'union des deux groupes, un mariage franco-italo-américain conçu pour atteindre une taille critique sur un marché automobile en pleine révolution. L'union des groupes français PSA et italo-américain FCA doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus (huit millions de véhicules livrés dans le monde au total en 2019, avant donc la crise sanitaire qui a affecté les marchés), et au troisième en chiffre d'affaires derrière le japonais Toyota et l'allemand Volkswagen.

La nouvelle entité, baptisée Stellantis, comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans le même garage 14 marques emblématiques comme Citroën et Maserati, déjà brièvement mariées il y a 50 ans). FCA apporte à Stellantis de fameuses marques italiennes et américaines : Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et Ram. Fiat s'était séparé de Ferrari en 2016. PSA amène de son côté les françaises Peugeot, Citroën et DS, ainsi que l'allemande Opel et la britannique Vauxhall, rachetées en 2017 à General Motors. Le président du directoire de PSA Carlos Tavares avait affirmé fin 2019 qu'il ne voyait "pas de nécessité de supprimer des marques" parmi les 14 que va compter le groupe.

Stellantis comprendra également l'équipementier Faurecia, les branches sidérurgique et robotique de Fiat, Teksid et Comau, les offres de financement de PSA Finance et Leasys, les sites de pièces détachées Mister Auto et de véhicules d'occasions Spoticar, et l'offre de mobilité Free2Move.

"Cette fusion était une question de survie, et ça vaut pour Fiat comme pour PSA", selon Giuliano Noci, professeur de stratégie à l'école de commerce de Polytechnique à Milan. Les deux groupes sont confrontés à "d'énormes défis technologiques et stratégiques" (véhicules électriques, numérisation, conduite autonome) et aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19.