Valentigney, France

La décision était attendue depuis plus d'un mois, par les salariés du site Peugeot Japy de Valentigney. Le tribunal de commerce de Grenoble a sans surprise décidé de confier la reprise de l'équipementier automobile à Farinia. Le groupe de forge et fonderie était le seul candidat, depuis le retrait de l'offre de 4A Industrie.

28 licenciements au lieu de 58

L'offre de reprise prévoit 28 licenciements sur 316 salariés; dont 21 sous forme de départ volontaires. Les 180 intérimaires seront également repris. Le transfert sera effectif au 10 avril.

Le 10 mars dernier, la commune de Valentigney avait organisé une journée ville morte, avec les élus locaux et la population.

On a évité la catastrophe - Philippe Gauthier, maire de Valentigney

Informé par France Bleu Belfort Montbéliard de la décision du tribunal, Philippe Gauthier a fait part de son soulagement. « On a évité la casse sociale. C’était le sens de ma démarche quand j’ai organisé une journée ville morte pour amener tous le soutien auprès de cette entreprise. On a évité la catastrophe. Maintenant, Farinia doit travailler sur la pérennité du site » indique le maire de Valentigney. Peugeot Japy avait été placé en redressement judiciaire le 8 février dernier.

Prudence du côté des syndicats

L'intersyndicale rappelle que Farinia s'était engagé à reprendre l'ensemble des salariés lors de sa première offre et qu'aujourd'hui presque tous les services sont concernés par le PSE, Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Avec les 28 licenciements, ce sont bien des compétences et des salariés qui ne l'ont pas choisi qui vont quitter l'entreprise. L'Intersyndicale reste prudente et espère qu'il n'y aura pas de deuxième plan de départs en 2021.