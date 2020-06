Peugeot Japy Valentigney : après le dépôt de bilan, un espoir de reprise

Le Covid aura eu raison de la santé fragile de l’entreprise Peugeot Japy de Valentigney qui produit des composants pour boites de vitesse.

Après deux années sous gestion du groupe de fonderie Farinia, l’entreprise boroillote aux 250 salariés approchait tout juste de l’équilibre, pour finalement être balayée par le Covid. Son propriétaire, le groupe Farinia, qui a vu ses commandes asséchées par le Covid a déposé le bilan. Et s'oriente vers un plan de cession, car "nous n'avons les moyens de faire un plan de continuation", explique Frédéric Guinot, le PDG du groupe Farinia.

"Le Covid aura eu raison de nos efforts de redressement, au moment où ils portaient leurs fruit", explique Frédéric Guinot, le PDG du groupe Farinia

« Après deux années de redressement, en mars, on était pratiquement à l’équilibre, alors que la société faisait face à une hémorragie financière. On avait tout prévu, sauf le Covid qui est une bérézina économique » ajoute le PDG.

Thierry Chevrier, le directeur général de Peugeot Japy, candidat repreneur © Radio France - Christophe Beck

Mais l'entreprise plus que centenaire, détenue par la famille Peugeot jusqu'au début des années 2000, ne devrait pas disparaître. L'actuel directeur général, Thierry Chevrier, prépare un plan de reprise.

"La vie pour Peugeot Japy va continuer, mais sans nous", ajoute Frédéric Guinot, confiant dans l'avenir de la société. "J'en suis sûr, car il y a un socle de business avec PSA qui a reconnu le travail de l'entreprise".

"Pourquoi je prépare un plan de reprise ? Parce que je crois dans cette entreprise et dans les gens qui la composent", explique le directeur Thierry Chevrier. "Et parce que je souhaite continuer ce qui a été réalisé depuis plus d'un an".

"Notre avenir est dans les mains de PSA", estime la CFDT

Coté syndicat, La CFDT se félicite de ce projet de reprise. "On est déjà content qu'il y ait un potentiel repreneur, d'autant que Thierry Chevrier est quelqu’un qui connait bien l'entreprise et ses salariés. Mais on attend avec impatience le contenu de son projet et ses conséquences sociales", réagit Marc Sivric, délégué CFDT. "Notre avenir est dans les mains de PSA qui réunit plus de 90 % de notre charge de travail".

Il y a deux ans, la reprise de l'usine Sous les Roche avait suscité beaucoup d'émotion auprès des élus et de la population.