Peugeot : le camouflage du futur 3008, en gestation à Sochaux, transformé en coup de com'

La troisième génération du Peugeot 3008 commence déjà à faire parler d'elle, alors que sa silhouette est encore totalement confidentielle. Les premiers prototypes de ce nouveau 3008 (nom de code P 64) sont assemblés à toute petite cadence à l'usine de Sochaux. Des exemplaires destinés principalement aux essais sur route.

Et pour ces essais, la marque Peugeot a décidé de prendre le contre pied du camouflage automobile, ces motifs géométriques appliqués sous formes d'adhésifs sur la carrosserie d'un prototype afin de brouiller sa silhouette. Un contre-pied pour en faire un outil de "teasing".

La marque au Lion a donc décidé de lancer un concours en deux temps. D'abord pour inviter les internautes à participer au choix du camouflage qui masquera ces prototypes. Sur les dix motifs proposés, six seront retenus en fonction du choix des internautes. L'opération est baptisée : #camocatch.

"On s'est dit : comment faire de ce camouflage un outil de communication disruptif et innovant" explique Valérie Candeiller, directrice de la communication de la marque Peugeot. "On va demander au public de choisir les camouflages les plus intéressants et séduisants pour commencer à attirer l'attention sur ce 3008".

Ensuite, durant l'été, les personnes qui prendront ces 3008 camouflés en photo sur les routes d'Europe pourront participer à un tirage au sort pour avoir le bonheur d'essayer le nouveau SUV en avant première en 2024.

"En fait, on casse les codes de l'utilisation de camouflage pour en faire un outils de design", ajoute Valérie Candeiller. "Au lieu de se faire prendre par les journalistes quand on fait des tests sur route, on ouvre la possibilité à tout un chacun de pouvoir le faire. Et découvrir, tout en maintenant la confidentialité, ce futur 3008".

La silhouette de ce nouveau Peugeot 3008 devrait être présenté à la presse mondiale en septembre prochain pour une commercialisation attendue pour le printemps 2024.