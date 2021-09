Peut-on acheter de bons vins de Bourgogne lors des foires aux vins ?

A Dijon en Côte-d'Or et en France c'est la saison des foires aux vins dans les grandes surfaces ! Des vins à prix cassés, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Comment s'y retrouver ? Ce mardi 21 septembre 2021 dans notre dossier + Info, retrouvez les conseils de professionnels.

Les foires aux vins ont débuté pour certaines fin août et se terminent mi-octobre pour les plus tardives

La période des foires aux vins bat son plein dans nos supermarchés ! Sans être un grand spécialiste, peut-on vraiment remplir sa cave à moindre coût ? Comment être sûr de ne pas se retrouver noyé dans un océan de références ? A l'Intermarché Jean-Jaurès à Dijon, la foire aux vins se termine ce samedi. Le directeur Johann de Pinho propose 30% de vins de Bourgogne. Il recommande de faire confiance aux catalogues en magasin.

"Vous avez le visuel de la bouteille qui permet de vous y retrouver, vous avez aussi le nom du domaine, l'année et puis vous retrouvez un petit mot qui vous explique les accords mets-vins. Par exemple on sait qu'un Chablis va très bien avec des coquillages ou des crustacés mais on peut très bien l'accompagner avec des fromages de chèvres".

Johann de Pinho © Radio France - Thomas Nougaillon

Nicolas Tacquard est sommelier de formation il a travaillé dans des restaurants d'hôtel avant de créer sa société d'oenotourisme et de vente de vin "Wine Dream Concept" à Beaune. Il pense qu'on peut faire de bonnes affaires dans les foires aux vins en respectant certaines conditions.

"Je pense qu'il faut rester dans des appellations plutôt classiques en allant par exemple sur des vins comme les Chablis ou des Beaune, des appellations assez reconnues mais sans vouloir aller sur des appellations un petit plus prestigieuses car généralement ces vins sont vendus avant et on les retrouvent rarement sur les foires aux vins".

J'achète des vins pas chers pour faire des blanc-cassis

La technique de Christian, 74 ans, amateur de vins de Bourgogne c'est de privilégier les cavistes ou les vignerons pour ses achats mais il lui arrive aussi de participer aux foires aux vins dans les supermarchés. Il n'y va en revanche que pour certains vins très précis.

"J'ai acheté de temps en temps des Mercurey ou d'autres vins de ce calibre la. Mais j'achète très peu et désormais je prends des petits vins pas chers pour faire des blanc-cassis."

Selon la ouèbe revue "Vitisphère", en 2020, lors des foires aux vins d'automne de fin août à mi octobre 151 millions de litres de vin ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires de 904 millions d’euros. Cela peut paraître impressionnant mais cela représentait en fait des baisses de 1,9 % en volumes et de 1,3 % en valeur par rapport à 2019. Dans le même temps les ventes de vins bio -elles- s'envolaient avec plus 11 % selon "Vitisphère" !

Peut-on faire de bonnes affaires et acheter de bons vins de Bourgogne lors de ces foires aux vins ? C'est le thème de notre Dossier + Info à retrouver sur France Bleu Bourgogne à 6H45 et 8H15 ce mardi 21 septembre 2021 (98.3 ou 103.7)