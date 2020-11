On peut désormais acheter son sapin chez les fleuristes de Dordogne

Dès ce vendredi 20 novembre, il est possible d'acheter son sapin directement chez certains fleuristes de Périgueux et dans toute la Dordogne, sans passer commande. C'est aussi possible de se procurer un arbre de noël en grande surface, et chez un pépiniéristes.