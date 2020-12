Peut-on faire un menu 100% Loiret pour le réveillon ? On a cherché pour vous !!

Dans le Loiret, il n'existe pas de "plat emblématique" qui serait synonyme de fête. Mais, beaucoup de productions locales peuvent tout à fait se servir le soir du réveillon. Pour trouver des idées, on a fait appel à Sonia Baudu, de Tourisme Loiret. Elle connait très bien le département et ses produits du terroir.

Entrée : Escargot ou Terrine de poisson de Loire

En apéritif ou en entrée, Sonia Baudu mise sur les escargots du Loiret. Il y a 2 exploitations, à Chaingy et Olivet. Les escargots sont élevés et préparés sur place. Plus original, du poisson de Loire transformé en terrines par Bruno Gabris, pêcheur de Loire à Sigloy. Il y a aussi les terrines d'autruche de Saint Gondon, dans le Giennois

De la moutarde d'Orléans et du safran dans le plat principal

Pour le plat principal, on peut toujours trouver une volaille élevée dans le Loiret. Mais, on peut ajouter une touche d'originalité. Par exemple, une poularde à la Moutarde d'Orléans ou un coq au safran du Gâtinais. Dans le Loiret, on compte 3 producteurs de Safran, l'épice la plus chère du monde ( 35.000 euros le kilo) qu'on utilise en petites quantités après la cuisson.

Le safran produit dans l'est du Loiret © Maxppp - Vanessa Meyer

Macarons, praslines ou miel du gâtinais

Pour les desserts, le choix est encore plus large. On peut faire des gâteaux avec du miel du gâtinais ou avec des Praslines Mazet. On peut aussi se laisser tenter par des macarons aux fruits d'Orléans, une spécialité qui existe depuis 20 ans chez plusieurs pâtissiers de la ville. Sonia Baudu elle préfère un peu plus de légèreté : " Pourquoi pas un sorbet à la poire arrosé à la poire d'Olivet ou un sorbet fruits rouges avec du Coeur d'arlicot, une liqueur à base de cerise ? "

Pour les vins, on a toujours le choix dans la gamme des vins de l'Orléanais ou des Coteaux du Giennois. On peut aussi se faire plaisir en trou normand ou digestif avec une vodka glacée "made in Beauce" , à la ferme de Faronville.