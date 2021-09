"On peut installer des alambics dans les cimetières ?" : dans l'Indre, distillateurs cherchent bouilleurs

Dans une petite cabane en tôle à deux pas de sa maison de Niherne, Stéphane Marsais entrepose trois trésors presque centenaires. Dans le réduit poussiéreux s'entremêlent les tuyaux de cuivre de ses trois alambics, construits entre 1926 et 1929.

"J'avais un verger. Un jour j'ai eu envie de faire de l'alcool de prune. Donc je suis allé le voir le distillateur de la commune, Moïse. Il m'a transmis à la fois le matériel et tout le savoir en me formant sur les machines" explique ce quadragénaire à la barbe fournie. Son âge n'est pas un détail, il fait partie de la relève des distillateurs de l'Indre. A l'assemblée générale de l'association des bouilleurs de cru et producteurs d'eau-de-vie de l'Indre ce samedi matin, la plupart des têtes sont chenues, et une bonne partie des joues déjà rosies par la gnôle maison.

La distillerie des trois renards de Stéphane Marsais, à Niherne, est nichée dans un cabanon en tôle à quelques pas de sa maison. © Radio France - François Chagnaud

Il reste 19 distillateurs en activité dans l'Indre - autrement appelés "bouilleurs ambulants" -, un chiffre stable depuis une dizaine d'années. Si leur contingent reste inchangé, la quantité d'eau-de-vie produite, elle, est en chute libre.

En dix ans, le nombre de distillations annuelles a été divisé par cinq, de 2 000 distillations à environ 400. La conséquence directe : le volume de gnôle à sortir des alambics a été divisée par six : d'environ 120 hectolitres à 20 hectolitres annuels.

"Est-ce qu'on peut installer des alambics dans les cimetières ?"

Cette boutade lancée lors de l'assemblée générale cache un fait qui explique cette longue saison sèche : la disparition progressive des bouilleurs de cru. Les bouilleurs de cru sont les clients des distillateurs. Ce sont donc eux qui apportent leurs fruits, récoltés, puis fermentés, pour en extraire l'eau-de-vie.

Il fallait qu'ils viennent à l'alambic tous les ans, c'était essentiel pour ces gens-là. C'était un jour de fête

"Tous les clients fidèles sont dans les cimetières maintenant, ils sont tous décédés, sourit Joël Perran, le président de l'association des bouilleurs ambulants de l'Indre. Ils avaient toujours une barrique de cidre dans le fond de la cave pour faire de la gnôle. Il fallait qu'ils viennent à l'alambic tous les ans, c'était essentiel pour ces gens-là. C'était un jour de fête".

L'association des bouilleurs ambulants de l'Indre et le service des douanes de Châteauroux à l'issue de leur assemblée générale annuelle. © Radio France - François Chagnaud

Les Indriens comme le reste des Français consomment à peine moins d'alcool qu'il y a dix ans. L'explication à la baisse de la production des alambics locaux est plutôt juridique et démographique. Yann Morel, le chef de service du bureau des douanes de Châteauroux, invité de l'assemblée général livre les explications. "Parmi les bouilleurs de cru, il existe une catégorie bien précise : les bouilleurs privilégiés. Ce sont les apporteurs de fruits qui bénéficient d'une défiscalisation", explique-t-il.

Le privilège de ces récolteurs de fruits remonte à Napoléon. La loi originelle, revue en 1923, exonère ces heureux élus des droits d'accises, les taxes indirectes sur la vente ou l'utilisation de certains produits - dont l'alcool -, lorsqu'ils font produire leur eau-de-vie par un bouilleur ambulant. Une ordonnance du 30 août 1960 supprime le privilège. A partir de cette date, seuls peuvent en hériter les conjoints survivants du bouilleur privilégié. "C'est un droit ancien et ces personnes décédant, la production dans le département diminue", conclut Yann Morel.

Tous bouilleurs de cru

Il est tout à fait possible de devenir bouilleur de cru sans porter le fameux "privilège". Pour faire produire votre propre eau-de-vie par votre distillateur ambulant, il suffit de récolter vos fruits, de les faire fermenter, puis d'apporter cette matière première à l'alambic. Contrairement aux bouilleurs privilégiés vous devrez vous acquitter d'une taxe de neuf euros par litre d'alcool pur produit. Soit 90 euros pour 20 litres d'eau-de-vie à 50°.

Les alambics des bouilleurs ambulants de l'Indre n'ont produit qu'environ 200 hectolitres d'eau-de-vie en 2020-2021. © Radio France - François Chagnaud

Pour attirer de nouveaux bouilleurs de cru, les distillateurs de l'Indre ont conscience qu'il va falloir s'adapter à l'ère numérique, notamment en créant un répertoire accessible en ligne. Certains parmi les plus jeunes, comme Stéphane Marsais, mettent en avant leurs services et leur production sur les réseaux sociaux.