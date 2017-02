Le code de la route arrive dans les bureaux de Poste creusois

Les bureaux de Bourganeuf, Saint-Vaury, Felletin, Chambon et la Souterraine proposent des créneaux horaires individuels depuis plusieurs semaines. Celà permet davantage de flexibilité aux candidats au permis de conduire..

Passer son code de la route dans un bureau de Poste, c'est possible depuis quelques semaines en Creuse, après une réforme adoptée pour désengorger les centres d'examen (inclue dans la loi Macron). Pour l'instant cinq bureaux de Poste sont équipés dans notre département (Bourganeuf, Saint-Vaury, Felletin, Chambon et la Souterraine ). Ils accueillent des candidats individuellement tout au long de la semaine, tandis que le centre de tri de Guéret accueille des groupes.

Pas besoin de passer par une auto-école pour s'inscrire, celà passe désormais sur Internet via le site laposte.fr/lecode , moyennant 30 euros. On y choisit un créneau d'une heure pendant laquelle on est disponible et on obtient un code pour le jour choisi. Ce jour-là le candidat se présente à l'agent de La Poste avec sa pièce d'identité. Il est conduit dans une salle isolée. Après quelques explications techniques sur la tablette tactile connectée, il a 30 minutes pour répondre aux 40 questions du test. Il ne faut pas dépasser les cinq fautes. Les résultats sont communiqués sous les deux jours.

Ce changement permet de multiplier les lieux d'examen et donc de raccourcir les délais, les Creusois peuvent souvent trouver une place dès la semaine suivante. Mais certains moniteurs se plaignent de ne plus pouvoir faire payer les candidats à chaque présentation du code, l'argent ne transite plus par eux.