Peut-on s'attendre à des coupures d'électricité en Alsace cet hiver ?

Sans devenir monnaie courante, les coupures d'électricité risquent d'être plus régulières cet hiver, particulièrement en janvier, en Alsace comme partout en France. Le diagnostic du gestionnaire du réseau électrique RTE indique un risque "élevé" de tensions , notamment à cause du redémarrage des réacteurs nucléaires d'EDF à l'arrêt plus lent que prévu. La hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et le rendement plus faible des centrales hydroélectriques , du à la sécheresse de l'été sont également en cause.

À quoi s'attendre en Alsace

La bonne nouvelle, c'est que son climat froid et son tissu industriel dense ne pénaliseront pas l'Alsace plus que d'autres régions. Les coupures, nécessaires pour soulager le réseau en cas de tensions, seront solidaires, et réparties sur tout le territoire français.

Des quartiers, voire des communes entières seront concernées par l'extinction des feux : aucun lampadaire, aucun feu de croisement. Les hôpitaux et les postes de police seront épargnés, ainsi que les logements proches, situés sur la même grille électrique.

Ces coupures ne dureront pas plus de deux heures et interviendront au moment où la consommation est la plus forte, entre 8h et 13h ou bien entre 18h et 20h. Aucun avertissement ne sera donné, mais il est possible de s'inscrire sur Ecowatt pour recevoir une alerte par SMS.

Pour suivre les évolutions des tensions sur le réseau, Ecowatt donne la "météo de l'électricité". Vous y trouvez également des conseils pour faire des économies d'énergie afin réduire le risque de coupures.