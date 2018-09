C'est un phénomène récent en France et en plein développement : consommer sa propre électricité. Fin 2017, 20.000 foyers ou entreprises avaient fait ce choix en France, très loin derrière l'Allemagne où un million et demi d'installations sont recensées. Pour autant, peut-on se passer d'EDF ?

Yonne, France

En théorie oui, on devrait pouvoir se passer d'EDF. Une loi votée au début année dernière encourage à utiliser sa propre électricité. Comment ? grâce à une prime évidemment ! Une prime en fonction du Kwh produit, cela ira de 1.200 euros environ pour une petite installation à 10.000 euros pour une plus grosse. Plus les avantages fiscaux, pas de contribution au service public d'électricité et pas des taxes locales sur la consommation. Sauf que se passer totalement d'EDF n'est pas si simple.

Pourquoi est-on dépend d'EDF ?

La raison est assez simple : la nuit, il n'y a pas de soleil donc vous ne produisez rien. Tout stocker dans des batteries ? Ce n'est pas une bonne solution explique Léo Courty salarié de la société bourguignonne Clef Energie : " Aujourd'hui, c'est impossible de se passer d'EDF pour la raison que le parc de batteries n'est pas compétitif en terme de prix et de puissance pour être complètement autonome. Ce serait très onéreux et pas forcément rentable." Une donnée à prendre en compte, sachant qu'un système de panneaux solaires en autoconsommation coûte déjà entre 10.000 et 25.000 euros pour un pavillon.

Comment faire pour consommer sa propre électricité ?

La solution consiste à utiliser le courant fabriqué par vos panneaux solaires, dans la journée quand vous êtes chez vous, le week-end par exemple. Mais comme vous travaillez la semaine, toute l'électricité produite, en votre absence vous la revendez à EDF ! On estime qu'en moyenne vous produirez 20% de votre électricité. Selon Enedis, fin 2017, 20.000 foyers en France avaient choisi cette option.

Pourquoi est-ce que l'autoconsommation d'électricité pourrait se développer ?

D'abord parce qu'elle est avantageuse sur le plan financier. Les prix de revente d'électricité à EDF n'ont cessé de baisser depuis 2011 où c'était 50 centimes le kwh contre seulement 15 centimes en 2018. Et dans le même temps, les tarifs de l'électricité pour les particuliers ne font qu'augmenter. L'autre raison, plus idéologique, c'est la tendance du produire et consommer local et la volonté de certains de sortir du nucléaire. L'entreprise qui gère le réseau électrique français RTE estime d'ici 2030, quatre millions de foyers seront en autoconsommation électrique. C'est une petite révolution dans notre pays qui produit 72% de son électricité grâce au nucléaire.

