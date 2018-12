Pévèle-Carembault : la fibre optique déployée partout d'ici 2021

Camphin-en-Pévèle, France

La fibre optique, qui offre du très haut débit, arrive à la campagne. Le déploiement a commencé l'an dernier dans la communauté de communes de Pévèle-Carembault, près de Lille, et continue jusqu'en 2021, à l'initiative du syndicat mixte de la Fibre Numérique 59-62. La majorité du déploiement sera réalisée d'ici à la fin de l'année : 23.000 prises sur les 45.000 prévues seront installées. Le chantier avance si bien qu'il devrait être terminé en 2021, et non plus 2022.

Les 38 communes, ce qui représente 95.000 habitants, y auront accès. Une révolution pour ceux qui ne peuvent pas télécharger une vidéo ou envoyer de lourds fichiers à cause de leur débit trop bas. Le coût est pris en charge par la collectivité. Les particuliers n'auront qu'à payer l'abonnement.

Contrairement aux zones urbaines où les opérateurs privés s'occupent d'amener la fibre, en milieu rural c'est au syndicat mixte de s'en charger.

Davantage de services pour les administrés

La Pévèle-Carembault s'est engagée à développer les usages, affirme le vice-président de la communauté de communes en charge du numérique. "On va mettre en place dans les deux années qui viennent une plateforme de service, explique Yannick Lassalle. C'est un guichet unique qui va permettre à l'ensemble des familles de pouvoir par exemple inscrire leurs enfants au centre de loisir, commander et suivre les repas qui sont portés aux seniors, permettre au citoyen d'interpeller des services en cas d'incident de collecte des ordures ménagères ou d'éclairage public."

Un atout pour le dynamisme économique

C'est également un atout pour la santé économique de la communauté de communes, Yannick Lassalle en est persuadé. "Nombre d'entreprises qui n'ont pas pu s'installer dans des territoires où il n'y avait pas de débit suffisant sont parties ailleurs, parce que pour elles c'était vital. C'est un argument très fort pour attirer les entreprises à venir sur ces zones d'activité'".