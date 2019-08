Peyrehorade : 80 manifestants déversent du foin devant l'usine Monsanto, à la veille du sommet du G7

Vendredi, 80 personnes se sont rassemblées devant l'usine Monsanto de Peyrehorade pour y déverser du foin, à la veille de l'ouverture du sommet du G7 à Biarritz. Les manifestants ont répondu à l'appel de syndicats et d'associations venus des Landes et du Pays-basque.

Peyrehorade, France

80 personnes se sont rassemblées vendredi devant l'usine Monsanto à Peyrehorade, à la veille de l'ouverture du sommet du G7 qui se tient à Biarritz. Les manifestants se sont retrouvés en début d’après-midi, vers 14h30, pour bloquer l'usine et réclamer l'interdiction des pesticides. La manifestation a duré environ une heure.

Puisque Monsanto nous empoisonne et qu'ils ne font rien, nous allons bloquer nous même cette usine - Raphaël Pradeau, porte parole d'Attac France

Parmi eux, Raphaël Pradeau, porte parole de l'association Attac France (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne), dénonce une politique qui favorise les lobby et les multinationales : "A la veille du G7, il nous a semblé important de venir ici dans les Landes devant une des plus grosses usines du groupe Bayer-Monsanto."

"Les Etats membres du G7 mènent des politiques qui sont favorables aux multinationales plutôt qu'à l'intérêt du public, poursuit le porte parole. Les pesticides de Monsanto empoisonnent nos champs, nos assiettes et nos urines, en toute impunité. Aujourd'hui, on a voulu dire aux dirigeants que puisque Monsanto nous empoisonne et qu'ils ne font rien, nous allons bloquer nous même cette usine."

Un coup de démonstration, à la veille du sommet à Biarritz lancé par plusieurs syndicats venus du Pays Basque et des Landes - Attac France

Un coup de démonstration, à la veille du sommet à Biarritz lancé par plusieurs syndicats et associations venus du Pays Basque et des Landes : Attac, la Confédération paysanne, ELB, Bizi, les Amis de la Terre et le LAB. Selon la gendarmerie, la manifestation s'est faite dans le calme, sans débordement, et l'usine a pu poursuivre son activité.