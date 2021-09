Phalsbourg : une nouvelle antenne de maintenance pour le "Caïman" au 1er régiment d'hélicoptères de combat

Le Service industriel de l'aéronautique (Siaé) réorganise ses effectifs en Lorraine et va créer une nouvelle antenne de maintenance dédiée à l'hélicoptère Caïman à Phalsbourg d'ici 2023. Le 1er régiment d'hélicoptères de combat est celui qui possède le plus de modèles de ce fleuron de l'aviation légère de l'Armée de Terre.

Cet hélicoptère, très utilisé par les forces françaises pour les opérations à l'étranger, doit remplacer progressivement le "Puma". Cet arrêt programmé signe notamment la fermeture du site de maintenance de Domgermain, en Meurthe et Moselle, à l'horizon 2025.

Au plus près des forces

Parallèlement, une nouvelle équipe de maintenance va être crée à Phalsbourg, où stationne le 1er régiment d'hélicoptères de combat, et qui possède le plus grand nombre de NH90 en France. Une façon de « se rapprocher encore plus des forces » , détaille David Rodrigue, chef du détachement de Toul et Phalsbourg au Service indutriel aéronautique (Siaé), notamment en se déplaçant de Toul à Phalsbourg.

« L'activité "Puma" va s'arrêter sur le site de Toul. Le site de Phalsbourg, qui fait déja de la maintenance du modèle "Gazelle", va continuer cette activité. Le Siaé crée, en plus, une antenne NH90 qui comprendra une trentaine de personnes » complète-t-il.

Assister d'autres régiments

Le 3e régiment d'hélicoptères de combat, situé à Étain, dans la Meuse, a quant à lui commencé à recevoir des NH90 / Caïmans cet été : « Le fait d'avoir une présence du Siaé dans la région Nord Est pour soutenir le NH90 est bien évidemment en faveur des régiments du Nord-Est. Nous serons présents d'ici quelques mois pour soutenir à la fois les hélicoptères de Phalsbourg mais aussi ceux d'Étain » explique David Rodrigue.

Les salariés du site de Toul seront, s'ils se souhaitent, prioritaires pour intégrer l'antenne mosellanse en raison de leurs compétences en aéronautique, assure le représentant du Siaé.

Laurent Tintignac, délégué UNSA Défense pour les deux sites lorrains, s'inquiète néanmoins des posssibilités de réaffectation des agents de Domgermain, qui vivent à plus de 100km du site mosellan : « Le site de Phalsbourg est dans une logique de maintenance opérationnelle, au plus près des forces, contrairement à celle de Toul qui fonctionne de manière industrielle, avec des maintenances programmmées. »

Près d'un millier de militaires sont stationnés au sein du 1er régiment d'hélicoptères de combats de Phalsbourg.