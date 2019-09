Phares et Balises. A Brest, la CGT veut défendre les retraites

Ils sont 82 ouvriers d'Etat au service Phares et Balises de Brest, qui dépend de la Direction interrégionale de la Mer. Des chaudronniers, des peintres, toutes sortes de métiers du bâtiment, en charge de l'entretien de la signalisation maritime : 950 feux, phares et tourelles, selon la CGT, qui avait allumé un grand feu ce mardi matin devant les grilles.

Un régime spécial justifié selon la CGT

" Oui notre statut d'ouvrier d'Etat permet d'avoir une retraite calculée sur les 6 derniers mois de carrière. Et vu comment on peine à être augmenté, c'est utile, précisent Florian Quiguer et Patrice Guillot, de la CGT. " Notre travail est dangereux. On est parfois hélitreuillé. Il y a parfois de la houle. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour cela que notre régime est justifié."