Les parcs et les jardins de Paris vont rouvrir dès ce week-end, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Édouard Philippe en présentant la deuxième phase de déconfinement. La mairie de Paris l'avait annoncé sur son site internet quelques minutes avant la prise de parole du Premier ministre.

Déconfinement : les parcs et les jardins de Paris vont rouvrir ce week-end

Les parcs et les jardins, comme celui du Luxembourg, vont rouvrir dès ce week-end, selon la maire de Paris, Anne Hidalgo.

C'était une des mesures les plus décriées à Paris où les espaces verts sont rares, la voilà levée ! Les parcs et jardins de Paris vont rouvrir, a annoncé ce jeudi après-midi le Premier ministre Édouard Philippe lors de la présentation de la deuxième phase du déconfinement. D'abord prévue à partir du 2 juin, c'est ce qu'annonçait la mairie de Paris sur son site internet avant même les annonces du gouvernement, cette réouverture est en fait autorisée dès ce week-end. Et cela même à Paris, qui, comme les autres départements d’Île-de-France, est désormais classée en zone orange.

Une réouverture attendue

La mairie de Paris avait annoncé la réouverture des parcs et des jardins sur son site internet quelques minutes avant la prise de parole du Premier ministre. L'accès aux espaces verts dans la capitale était réclamé par de nombreux médecins et élus, comme Anne Hidalgo, la maire de Paris. L'association Respire avait saisi déposé un référé-liberté ce lundi devant le conseil d'État pour obliger le gouvernement à rouvrir les parcs et les jardins