Phenix Retro Concept à Habas : faire revivre les voitures anciennes

François Décla a créé son entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour véhicules anciens en 2017. Ingénieur de formation, il a aussi un doctorat en science génie des matériaux, il a entre autre travaillé sur le projet de l’A380.

Il s’est tourné vers la fabrication de pièces automobiles parce qu’il aime les voitures anciennes, les faire rouler : il ne veut pas qu’elles restent seulement dans le garage. Mais pour les voir circuler, parfois, il faut des pièces de rechange, qui ne sont pas toujours disponibles. Pour y arriver, il mélange les techniques d’hier à celles d’aujourd’hui : l’impression 3D rencontre la fonderie dans son atelier, où ils sont désormais 5 à travailler.

Interview de François Décla dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Phenix Retro Concept à Habas a reçu le prix Stars et Métiers dans la catégorie « Transformation entreprise », un prix qui récompense l’innovation. Stars et Métiers, co-organisé entre autres par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec France Bleu.

L’innovation réside dans les techniques : « Il faut trouver des techniques pour faire des pièces, sans que cela coûte trop cher. » Précisément, ce prix lui a été décerné parce qu’il a fait évoluer son affaire. Maintenant, en plus de la fabrication de pièces, il peut restaurer entièrement des véhicules, par exemple, des Alpine A110. L’entreprise de François Décla s’est spécialisée dans la fabrication de carrosserie et de châssis, fabriqués en polyester à partir de moules : il en compte 350 dans son atelier.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix