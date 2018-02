Comment limiter le gaspillage? C'est le fonds de commerce de la société sociale et solidaire PHENIX. Fondée en 2014, elle possède depuis septembre 2016 une antenne en Bourgogne-Franche-Comté, et intervient auprès des magasins pour les convaincre de donner plutôt que de jeter.

Bourgogne Franche-Comté, France

L'entreprise PHENIX a pour slogan " la seconde vie des produits". Elle va démarcher des magasins pour qu'ils remettent les invendus à des associations, comme les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, ou la Croix-Rouge, au lieu de jeter les produits à la benne. Pour aider les commerces à intégrer de bons réflexes anti-gaspillage, Alexandra Guyon, responsable de l'antenne Phenix en Bourgogne-Franche-Comté, doit faire preuve de pédagogie : « certains responsables ou employés sont inquiets, ont peur du risque sanitaire, ils se disent qu’en donnant tel ou tel type de produits, ils vont peut-être intoxiquer quelqu’un, qui en plus est dans le besoin. On leur explique qu’en respectant les bonnes pratiques, la chaîne du froid, et surtout en les rassurant sur le fonctionnement de l’association en face, on peut donner quasiment toutes les typologies de produits ».

Même les surgelés

Cela fonctionne également pour les surgelés. On peut encore les consommer sans danger plusieurs mois après la date qui y figure, qui n’est qu’une date de durabilité minimale. L'essentiel étant de respecter la chaîne du froid et le stockage à -18°.

Alexandra Guyon doit même parfois retrousser ses manches, enfiler des gants, et fouiller les poubelles : « les poubelles d’un magasin sont un indicateur infaillible. On va y trouver des produits qui auraient pu être donnés, et on va essayer de trouver une explication avec les responsables de rayons ».

Les produits qui ne peuvent pas être utilisés pour l'alimentation humaine, peuvent encore parfois servir à l'alimentation animale, au bénéfice par exemple d'éleveurs de chiens ou de parcs zoologiques.

Et pourquoi pas les articles de bricolage ?

Si PHENIX lutte contre le gaspillage alimentaire, les magasins de bricolage l'intéressent aussi, des articles, tels que peinture ou papiers peints passés de mode, sont souvent jetés, alors qu’ils peuvent faire le bonheur d’associations comme les Toits du Cœur, qui retapent des appartements pour héberger des personnes dans le besoin.

PHENIX dans la région travaille avec 24 magasins, en partenariat avec une quarantaine d'associations. Actuellement la société emploie deux personnes, une troisième devrait prochainement les rejoindre. Les diverses antennes en France permettent la collecte quotidienne de 50 tonnes de marchandises. PHENIX se rémunère en prenant un pourcentage sur les gains de crédit d'impôt réalisés par les enseignes partenaires. Il faut savoir qu'un magasin bénéficie d'un crédit d'impôt de 60% sur la valeur des produits invendus remis aux associations.