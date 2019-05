Philippe Briand étend son empire immobilier et rachète les agences Guy Hoquet

Tours, France

Philippe Briand le patron de Citya Immobilier, et par ailleurs président de Tours Métropole, agrandit son groupe immobilier. Le promoteur Nexity a annoncé mardi soir avoir cédé sa participation dans le réseau d'agences immobilières Guy Hoquet Immobilier, dont il était l’actionnaire majoritaire depuis 2006, à la société Arche, holding du groupe Citya fondée par Philippe Briand. Guy Hoquet Immobilier va conserver son identité ainsi que l'indépendance de sa marque. Le réseau Guy Hoquet, créé il y a 25 ans, revendique 550 agences en France et dénombre 3.000 collaborateurs. Il a réalisé 30.000 transactions en 2018 pour un chiffre d’affaires de 175 M€.

Le groupe de Philippe Briand compte désormais 10.000 salariés

La holding Arche, à travers notamment de sa filiale Citya, est le troisième acteur français dans l’administration de biens immobiliers. Arche avait déjà acheté Laforêt en 2017. Fondée et présidée par Philippe Briand, la holding du groupe Citya réalise plus de 55.000 transactions par an pour un chiffre d’affaires de 700 M€ et quelques 10.000 salariés,