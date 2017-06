Philippe Briand serait à la tête du 373ème plus gros patrimoine de France

Le magazine Challenges réalise chaque année un classement de plus grosses fortunes de France. Selon les estimations du magazine économique, Philippe Briand est à la tête du 373ème plus gros patrimoine.

Selon les estimations du magazine Challenges, qui publie, comme chaque année, le palmarès des plus grosses fortunes de France, Philippe Briand, le maire de St Cyr-sur-Loire est à la tête d'un patrimoine d'environ 170 millions d'euros.

Une richesse qui aurait augmenté d'un peu plus de 21% en un an, et qu'il tient principalement de Citya, le 3ème groupe immobilier français, qu'il a fondé et qui vient notamment de racheter le groupe Laforêt. Citya génère un chiffre d'affaire de 230 millions d'euros, et gère 480 000 immeubles.

Le président de Tours-Métropole, Philippe Briand, est la 373ème fortune de France, très loin derrière le premier, Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH, dont le patrimoine est estimé à 46 milliards d'euros.