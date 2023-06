Philippe Croizon avec l’entreprise Inclusives services pour le gala de Cap Occitanie en octobre

Fini « ETAPE ». Appelez-là désormais « Inclusives services ». L’entreprise, ancienne association, emploie 158 salariés, dont 120 en situation de handicap. Elle propose sa force de travail à sociétés, mais aussi des particuliers ou des institutionnels, dans le Gard. « Le but, explique, c’est d’adapter le poste de ces salariés, qui peuvent travailler, par exemple, dans des entreprises de nettoyages, d’espaces verts, des garages », expliquent Thierry Vayssettes et Christophe Paillard, respectivement directeur d’Inclusives services et président de la SASU Etape.

En quelques années, Inclusives services a triplé ses effectifs et ses chiffres d’affaires. « Nous nous sommes, expliquent les intéressés, recentrés sur le volet commercial, de vendre des prestations. Elles permettent, à ceux qui font appel à nous, d’avoir des dispositions fiscales attractives. »

En octobre prochain, Inclusives services participera au gala de l’association dont elle est membre, Cap Occitanie, qui soufflera ses 20 bougies. Les festivités auront lieu au Casino de La Grande-Motte, en présence de l’aventurier Philippe Croizon.

