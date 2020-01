Philippe Martinez à Chapelle-Darblay près de Rouen pour soutenir les salariés de la papeterie

Grand-Couronne, France

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est rendu mercredi 29 janvier auprès des salariés de Chapelle-Darblay, à Grand-Couronne. Une troisième visite sur le site de l'usine en moins de 18 mois, au lendemain de l'annonce du plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE). UPM a annoncé qu'il débutera lundi 3 février. La papeterie de Grand-Couronne, mise en vente depuis septembre par le groupe finlandais, n'a pas encore trouvé de repreneur. Au total, 236 emplois sont menacés.

Des salariés inquiets

Une table ronde a été organisée. Les salariés pouvaient compter sur le soutien de Philippe Martinez mais aussi de Jean-Michel Bérégovoy et du secrétaire national des Verts Julien Bayou. Le leader de la CGT se réjouit que des politiques s'intéressent enfin au dossier : "nous avons à plusieurs reprises invité des politiques et je me félicite qu'un responsable politique national soit venu sur le terrain. J'aimerais bien que le ministre de l’Economie vienne, cela fait la quatrième fois que je l'invite mais il a autre chose à faire !".

Les salariés de la papeterie de Grand-Couronne s'attendaient à ce PSE. Manuel travaille depuis 24 ans dans cette entreprise et il craint des suppressions de postes : "ce sera la confusion pour tout le monde et les gens en ont ras-le-bol de subir plan social sur plan social, c'est usant !".

Pour le moment, la direction de UPM continue les négociations pour trouver un repreneur. Nicolas est représentant au CSE de Chapelle-Darblay. Il ne comprend toujours pas pourquoi l'entreprise finlandaise veut se débarrasser de ce site où 400 000 tonnes de papier sont recyclés chaque année. "Au niveau de l'écologie, nous sommes leader. On nous bassine avec le recyclage et quand on a les outils adaptés, personne ne les protège".