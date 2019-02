Philippe Martinez à Nancy devant le siège du Medef pour demander une augmentation des salaires

Nancy, France

Des militants CGT se sont rassemblés ce jeudi après-midi devant le Medef 54 à Maxéville, près de Nancy. Avec leurs gilets... rouges, ils ont organisé un barrage filtrant au rond-point de la Maison de l'Entreprise, là où siège le syndicat patronal. Des syndicalistes du secteur énergie ont même temporairement coupé le courant dans le bâtiment du Medef.

Philippe Martinez est venu les rejoindre. Le secrétaire général de la CGT mène actuellement campagne pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. "Qui augmentent les salaires, hormis pour les fonctionnaires ? Ce sont bien les patrons des entreprises", plaide Philippe Martinez. "On demande au gouvernement d'augmenter le SMIC car c'est le plancher de référence pour tous les salariés dans les entreprises."

Il faut que ceux qui gagnent des milliards partagent avec ceux qui les aident à gagner ces milliards !" - Philippe Martinez

Le grand débat national peut-il apporter des réponses de la part de l'exécutif ? Philippe Martinez y croit (très) peu. "Monsieur Macron, on l'a vu plusieurs fois. On lui a indiqué nos revendications et il a toujours la même réponse : j'ai été élu pour faire ça. On va voir les réponses qu'il va apporter. Je ne suis pas convaincu que face à la demande d'augmentation du SMIC, à la demande du rétablissement de l'ISF, on entende les bonnes réponses du président de la République. Par expérience, nous ne sommes pas très optimistes !"